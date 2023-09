Werbung

Square Enix hat bestätigt, dass das neue Final Fantasy 7 Rebirth für mindestens drei Monate exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen wird. Bereits Ende letzter Woche gab der Publisher bekannt, dass der zweite Teil der Final Fantasy 7-Remake-Trilogie am 29. Februar 2024 auf zwei Discs erscheinen wird.

Zudem bestätigt der Spieltrailer zur Ankündigung des Veröffentlichungsdatums ganz am Ende, dass das Spiel mindestens bis zum 29.05.2024 nicht auf anderen Formaten erhältlich sein wird. Ob der Zeitraum der Plattform-Exklusivität darüber hinaus reichen wird ist, derzeit noch unklar. Sollte es nur bei dem dreimonatigen Zeitraum für die PlayStation 5-Exklusivität für Final Fantasy 7 Rebirth bleiben, wäre dies für PC-Spieler immerhin eine relativ kurze Wartezeit. Da das Spiel nicht für die PlayStation 4 erscheinen wird, bleibt den Interessierten am PC leider auch kaum eine andere Wahl.

Bereits im April 2020 wurde ein Final Fantasy 7 Remake für die PlayStation 4 veröffentlicht. Eine aktualisierte Version des Spiels, Final Fantasy 7 Remake Intergrade, erschien dann im Juni 2021 für die Nachfolger-Konsole PS5 und sechs Monate später auch für den PC.

Letzten Monat wurde zudem auch bekanntgegeben, dass Final Fantasy 14 nach einem Jahrzehnt der PlayStation-Exklusivität im Jahr 2024 auch für die Xbox-Konsolen erscheinen wird. In einem Interview mit IGN machte Xbox-Chef Phil Spencer außerdem gewisse Andeutungen, was die grundsätzliche Konsolen-Ausrichtung der Final Fantasy-Spielreihe angeht. Zwar äußerte er sich nicht direkt dazu, ob auch andere PlayStation-Exklusivtitel, wie Final Fantasy 7 Remake und Final Fantasy 16, später mal für die Xbox erscheinen werden, betonte aber dennoch, dass das Engagement des japanischen Publishers für Microsofts Konsolen wohl "wirklich wichtig" sei. Was sich konkret hinter dieser Aussage verbirgt bleibt Spekulation, aber es könnte bedeuten, dass bald auch vermehrt Xbox-Besitzer in den Genuss kommen könnten, Final Fantasy-Spiele auf ihrer Konsole zu spielen.