Werbung

Die Welt der Videospiele hat in den letzten Jahrzehnten viele ikonische Charaktere hervorgebracht, aber wenige sind so unvergesslich wie Lara Croft. Ihre Abenteuer in der Tomb Raider-Reihe faszinierten Millionen von Spielern weltweit und definierten das Action-Adventure-Genre. Nun, fast drei Jahrzehnte nach ihrem ersten Auftritt, kehrt die legendäre Archäologin in "Tomb Raider I-II-III Remastered" zurück, um eine neue Generation von Spielern zu begeistern und die Erinnerungen der Fans von damals aufzufrischen.

Mit der Wiederbelebung in Form der Remastered-Versionen ist Aspyr betraut worden. Das Studio soll die originalen Spiele mit viel Arbeit restauriert und aufgewertet haben. Die Neuauflage soll für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (über Steam) erhältlich sein und verspricht, die Faszination der ersten Tomb Raider-Trilogie für moderne Plattformen zugänglich zu machen.

Spieler sollen nach Angaben des Unternehmens in den Genuss der kompletten Spiele, inklusive aller Erweiterungen und Geheimlevels kommen können. Das bedeutet, dass folgende Inhalte in der "Tomb Raider I-II-III Remastered" enthalten sein werden:

"Tomb Raider I" und die Erweiterung "The Unfinished Business"

"Tomb Raider II" und die Erweiterung "The Gold Mask"

"Tomb Raider III" und die Erweiterung "The Lost Artifact"

Fans können sich darauf freuen, die klassischen Abenteuer erneut zu erleben und antike Rätsel zu lösen, während sie Schätze der alten Welt entdecken und verlorene Geheimnisse aufdecken. Doch diesmal mit moderner Grafik und der Möglichkeit, jederzeit zum originalen Polygon-Look zurückzukehren.

Die Veröffentlichung von "Tomb Raider I-II-III Remastered" ist für den 14. Februar 2024 geplant. Mit überarbeiteter Grafik und den zeitlosen Abenteuern verspricht "Tomb Raider I-II-III Remastered" ein Highlight des Jahres 2024 für alle Fans und Neueinsteiger zu werden.