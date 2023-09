Werbung

Epic hat die kommenden Gratis-Spiele für seinen Store bekannt gegeben. Out of Line und The Forest Quartet können vom 21. bis 28. September kostenlos über den eigenen Epic Store erworben werden. Die beiden Spiele werden 911 Operator ablösen, das jetzt bis zum 21. September kostenlos erhältlich ist.

Ersteres ist ein Sidescrolling-Rätselspiel welches als "ein einzigartiges Abenteuer voller wunderschöner, handgezeichneter Rätsel in einem unverwechselbaren 2D-Stil" beschrieben wird. Letzteres ist seinerseits ein Rätselspiel, allerdings mit einer 3D-Kulisse. In The Forest Quartet geht es um eine verstorbene Leadsängerin, deren Aufgabe es ist, als Geist durch drei verschiedene Akte, die den Mitgliedern ihrer Band entsprechen, zu reisen, um ein letztes Abschiedskonzert zu geben.

Der Epic Games Store hat im vergangenen Jahr 99 kostenlose Titel verschenkt (gegenüber 89 im Jahr 2021). Diese Spiele hatten laut Epic einen Gesamtwert von 2.240 Dollar und die Nutzer sollen über 700 Millionen kostenlose Titel in Anspruch genommen haben (gegenüber 765 Millionen im Jahr 2021).

Der CEO des Unternehmens, Tim Sweeney, sagte zudem im März, dass die Spieler in Zukunft mit weiteren hochkarätigen Exklusivtiteln für den Epic Games Store rechnen sollten. Im letzten Monat kündigte der Fortnite-Hersteller zudem ein neues Exklusivitätsprogramm für den Epic Games Store an.

Das Epic First Run-Programm ermöglicht es Entwicklern jeder Größe, 100 % der Einnahmen für sich zu beanspruchen, wenn sie zustimmen, ihr Spiel sechs Monate lang exklusiv im Epic Games Store anzubieten. Nach Ablauf der sechs Monate wird das Spiel dann wieder in die Standard-Einnahmenaufteilung des Epic Games Store von 88 % für den Entwickler und 12 % für Epic zurückgeführt. Dabei handelt es sich wohl um eine erneute Kampfansage an Marktführer Valve mit seiner Plattform Steam. Ob diese Maßnahmen tatsächlich dazu beitragen werden, die Marktmacht von Valve zu reduzieren, bleibt derweil abzuwarten.