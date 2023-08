Werbung

Auf YouTube macht ein neuer Trailer für Call of Duty: Modern Warfare III die Runde. Das etwa zweiminütige Video konzentriert sich dabei hauptsächlich auf die neue Modern Warfare III-Kampagne, die ziemlich düster und intensiv inszeniert wird und mit Verweisen auf vergangene CoD-Kampagnen gespickt ist. Für Aufsehen sorgt dabei das Einblenden einer Textnachricht mit dem Inhalt "No Russian". Dies dürfte als Anspielung auf die gleichnamige Mission in Modern Warfare II gedachte sein. Bei dieser Mission nahmen die Spieler an einem fiktiven Terror-Anschlag auf einen russischen Flughafen teil. Ob und wie eine Adaption dieser Mission für das Jahr 2023 aussehen könnte, bleibt abzuwarten.

Activision hat außerdem weitere Details zum Spiel selbst bekannt gegeben, die neben der Kampagne auch den Multiplayer und den Zombies-Modus betreffen. Die Kampagne soll sowohl traditionelle CoD-Levels als auch neue Open Combat Missions enthalten, von denen Activision und Entwickler Sledgehammer Games behaupten, dass sie dem Spieler größere Abwechslung bieten. So soll der Spieler selber sein Vorgehen auswählen können, also ob man mit Waffengewalt loslegt oder lieber Schleich-Elemente benutzt, um zum Ziel zu gelangen. Es sieht wohl so aus, als würden diese Missionen auf Teilen der Warzone 2.0-Karten stattfinden.

Was den Mehrspielermodus angeht, werden sich wohl die allgemeinen Gerüchten bewahrheiten, sodass bereits zum Start remasterte Versionen aller ursprünglichen Call of Duty: Modern Warfare 2-Karten (Afghan, Derail, Estate, Favela, Karachi, Highrise, Invasion, Quarry, Rundown, Rust, Scrapyard, Skid Row, Sub Base, Terminal, Underpass und Wasteland) zur Verfügung stehen werden. Activision verspricht zudem drei neue große Karten für den Bodenkrieg-Modus (Ground War) und Invasion sowie eine besonders große Karte für den zurückkehrenden Kriegsmodus.

Das neue Call of Duty: Modern Warfare III wird weltweit zeitgleich am 10. November 2023 erscheinen.