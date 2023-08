AMD stagniert, Linux zieht an macOS vorbei

Die aktuelle Auswertung der Steam-Hardwareumfrage für den Vormonat Juli ist fertig und beinhaltet durchaus kleine Überraschungen.

Zunächst einmal zeigt sich bei den Prozessoren, dass sich das Wachstum bei der Verbreitung von AMDs Ryzen abgeschwächt hat. Konnte das Unternehmen in der Hardwareumfrage von März bis April 2023 noch einen beachtlichen Anstieg von vormals 23,80 % bei den Marktanteilen auf 32,84 % verbuchen, stagniert der Wert seither. Lediglich ein schwaches Wachstum von 1,16 Prozentpunkten auf nunmehr 33,19 % konnten AMDs Prozessoren im Vergleich zum Vormonat verzeichnen.

Ebenfalls interessant sind die gestiegenen Verbreitungswerte bei den Betriebssystemen. Linux konnte hier um ein Viertel auf nun mehr 1,96 % zulegen und zog damit erstmals an Apples MacOS vorbei, welches auf eine Verbreitung von insgesamt 1,84 % kommt. Daran seinen Anteil dürfte das auf dem Steam Deck vorinstallierte neue Steam OS haben. Es handelt sich bei der aktuellen Ausformung um ein modifiziertes Arch-Linux mit angepasstem KDE-Desktop. Wenig verwunderlich führt daher Arch die Liste unter den Linux-Systemen an.

Die Liste wird weiterhin von Windows 10 angeführt. Das Microsoftsystem verliert 1,56 Prozentpunkte auf 57,87 %, ist damit aber seinem Nachfolger Windows 11 noch immer einiges voraus, welches nur auf eine Verbreitung von 36,67 % in der Umfrage kommt.

Bei vielen anderen Werten sieht man ebenfalls eine langsame Evolution. 16 GB Arbeitsspeicher sowie 6-Kern-Prozessoren führen trotz geringer Verluste die Beliebtheitsskala ihrer Kategorien an. Beim VRAM wächst nach wie vor der Anteil mit 8 GB auf 29,16 %. Die Auflösung dominiert weiterhin FullHD. Die beliebteste Grafikkarte ist indes die NVIDIA GeForce GTX 1650. Sie verliert allerdings kontinuierlich an Verbreitungswerten und wird in absehbarer Zeit wohl von der GeForce RTX 3060 abgelöst werden. AMD ist mittlerweile mit einer Gesamtverbreitung von 15,93 % weit hinter NVIDIA zurückgefallen, welche mit 74,69 % den Großteil des Marktes für sich vereinnahmen können.