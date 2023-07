Werbung

Immer wieder ist vor allem Denuvos DRM (Digital Rights Management) in der Kritik, da die Leistung der durch die Technik geschützten Spiele maßgeblich durch die Kopierschutzmechanismen beeinflusst werden soll. Steeve Huin hat als COO von Irdeto, dem Unternehmen das sich Denuvo im Jahre 2018 schnappte, gegenüber Ars Technica in Aussicht gestellt, dass man einigen Testern Spiele ohne und mit DRM zur Verfügung stellen möchte, damit diese den Einfluss auf die Leistung untersuchen können. Ziel ist es hier sicherlich darzustellen, dass die Integration von Denuvo keinerlei negativen Einfluss hat.

Aber bereits in der Integration des Kopierschutzmechanismus versucht man darauf zu achten, dass der Einfluss so gering wie möglich ist. Bei Irdeto investiert man bereits in entsprechende Maßnahmen und in einen "Aufwand für die Anwendung der Sicherheitsmaßnahmen und die Überprüfung, ob die Leistung so bleibt wie sie war und nicht beeinträchtigt wird... Im Fall von Anti-Tamper-Techniken gibt es meiner Meinung nach eine klare Aussage, dass es aufgrund der Art und Weise, wie wir die Dinge angehen, keine spürbaren Auswirkungen auf das Gameplay gibt." – so Huin.

Über die besagten zwei Versionen eines Spiels, die nahezu identisch sein sollen, sollen ausgewählte Medien die Möglichkeit bekommen, den Einfluss auf die Leistung zu testen.

Zwar gibt es solche Vergleiche bereits, allerdings sind diese meist mit unterschiedlichen Versionen der Spiele entstanden. Dieser unterschiedliche Entwicklungsstand sorge dann auch für eine unterschiedliche Leistung, dies lasse jedoch keinerlei Rückschlüsse auf den Einfluss durch Denuvo zu.

Als Gegenbeispiel sei eine Analyse von Digital Foundry zu nennen, die sich vor etwa einem Jahr Resident Evil Village angeschaut haben. Dabei wurde die DRM-Version und eine Fassung ohne den Kopierschutz untersucht. Das entsprechende Video findet sich unter der News.

Im Grunde handelt es sich bei Denuvo um eine Anti-Tamper-Technik die verhindert, dass die Kopierschutzmechanismen der Game-Plattformen ausgehebelt werden. An der Kritik daran ändert dies aber soweit wenig. Wir sind gespannt wie sich das Thema weiter entwickeln wird.