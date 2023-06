Werbung

Eigentlich besaßen die letzten The-Elders-Scrolls-Spiele von Bethesda hinsichtlich ihrer Veröffentlichung eine vertraute Kontinuität. Morrowind setzte 2002 die Tradition von Daggerfall aus 1996 fort. Darauf folgte 2006 mit Oblivion der vierte Teil der Reihe. Skyrim zog 2011 sehr erfolgreich nach, steht aber seitdem ohne würdigen Nachfolger da. Das Spiel erreicht ungeahnte Popularität, bis heute, erfreut sich einer großen Mod-Community und wurde zwischenzeitlich als Spezial- und Anniversary Edition nochmals neu aufgelegt. Das alles täuscht aber nicht darüber hinweg, dass der Entwickler Bethesda die TES-Serie, mit Ausnahme von The Elders Scrolls Online, schon verdächtig lange brach liegen lässt.

Ein erstes Lebenszeichen von The Elder Scrolls 6 startete Bethesda im Sommer 2018, mit der Veröffentlichung eines Teasers. Das Video mit einer Länge von gerade mal 36 Sekunden taugte leider aber auch nicht zu mehr und hinterließ mehr Fragen als Antworten. Seither sind weitere fünf Jahre ins Land gezogen und allmählich drängt sich bei Fans die Hoffnung auf, dass der ersehnte Skyrim-Nachfolger bald sein Debüt geben könnte. Doch die aktuelle juristische Konfrontation, im Zuge der geplanten Activision-Übernahme durch Microsoft, welcher der neue Eigentümer von Bethesda ist, bringt nun Informationen zu Tage, die diese Hoffnung platzen lassen.

Denn während der aktuellen gerichtlichen Auseinandersetzung der US-amerikanischen Handelsbehörde Federal Trade Commission (FTC) mit Microsoft wurde auch Xbox-Chef Phil Spencer, hinsichtlich einer möglichen Xbox-Exklusivität von The Elder Scrolls 6, befragt. Dieser gab zu Protokoll, dass dies noch nicht feststehen würde und nicht absehbar wäre. Denn mit The Elder Scrolls 6 sei ohnehin nicht vor dem Jahr 2028 zu rechnen, so Spencer während der Anhörung. Dabei scheint aufgrund des langen Zeitraums auch noch nicht klar zu sein, für welche Konsolengeneration das Spiel dann überhaupt erschienen wird. Fans der Serie müssen sich also weiterhin in Geduld üben.