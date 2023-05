Werbung

Am 23. Mai sollte der mittlerweile vierte Teil der Amnesia-Reihe erscheinen. Nun hat Entwickler und Publisher Frictional Games bekannt gegeben, dass sich die Veröffentlichung auf den 6. Juni verschiebt. Zuletzt wurde das Datum schon vom 16. auf den 23. Mai verlegt. Somit erscheint der Titel nun am gleichen Tag wie Diablo IV.

Im Statement gibt Frictional Games an, dass die Verschiebung aufgrund von "unvorhergesehenen Zertifizierungsproblemen" nötig geworden sei. Um welche Probleme es sich genau handelt, bleibt offen. Als kleiner Trost soll am 22. Mai eine Demo des Spiels für PC erscheinen.

The Bunker stellt den mittlerweile vierten Teil der Amnesia-Reihe, die bereits 2010 gestartet ist, dar. Bei allen Teilen schlüpft der Spieler in die Rolle einer Figur, die ihr Gedächtnis verloren hat. Dieses Grundelement gibt der Reihe auch ihren Namen. In der Ego-Perspektive begibt man sich in verschiedene Horrorszenarien. Im neuesten Teil ist der Spieler erstmals bewaffnet. Für den Revolver gibt es zum Start des Spiels jedoch nur eine einzige Kugel. Allein und ohne Erinnerung kämpft man sich als Soldat durch einen verlassenen Bunker im ersten Weltkrieg. Dabei wird man konstant von einem mysteriösen Monster verfolgt.

Das Spiel basiert auf dem Sandbox-Prinzip und setzt so auf Zufallselemente. Diese und verschiedene Lösungswege sollen einen hohen Wiederspielwert sicherstellen. Wer sich das Spiel vormerken will, kann dies auf der offiziellen Seite bei Steam tun.