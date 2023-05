In 15 Kategorien wurden die Gewinner der deutschen Branche gekürt

In 15 Kategorien wurden die Gewinner der deutschen Branche gekürt

Werbung

Gestern wurde in Berlin und Live im Stream der Deutsche Computerspielpreis 2023 verliehen. Im Vorfeld hat eine 35-köpfige Jury die Gewinner in insgesamt 15 Kategorien bestimmt. Vor Ort führten Moderatorin Katrin Bauerfeind und Entertainer Uke Bosse durch die Show. Es wurden Preisgelder in Höhe von insgesamt 800.000 Euro ausgeschüttet. Als Bestes Deutsches Spiel konnte Chained Echoes von Entwickler Matthias Linda und Publisher Deck13 Spotlight den Hauptpreis im Wert von 100.000 € für sich beanspruchen. Wer das 16 Bit RPG selbst spielen möchte, kann es z.B. bei Steam für 24,99 Euro kaufen oder im Game Pass für PC zocken.

Alle Gewinner des DCP 2023 im Überblick: