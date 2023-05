Die Demo zu Harmony - The Fall Of Reverie ist verfügbar

Das französische Studio Don't Nod ist vor allem bekannt für Life is Strange und Tell me Why. Am 08. Juni erscheint ihr nächstes Spiel Harmony: The Fall of Reverie. Die Demo kann jetzt schon ausprobiert werden.

In dem Adventure begibt sich Polly auf die Suche nach ihrer verschwundenen Mutter. Dabei stellt sie fest, dass sie über hellseherische Fähigkeiten verfügt. Zudem findet sie sich in der Parallelwelt Reverie wieder, in der sie in die Rolle von Harmony schlüpft. Fortan beeinflussen all ihre Entscheidungen das Schicksal beider Welten.

Auch der neuste Titel von Don't Nod wird seinen Fokus auf die erzählte Geschichte legen. Ein Entscheidungsbaum zeigt die möglichen Alternativen zu gespielten Szenen und erlaubt Spielern direkten Einfluss auf die Handlung zu nehmen. Mehrere Enden und Handlungsstränge motivieren zu wiederholtem Durchspielen. Wer einen Blick in die Demo werfen möchte, kann sie kostenlos auf Steam herunterladen. Das Spiel erscheint offiziell am 08. Juni 2023.