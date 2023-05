Werbung

Am 11. Mai startet das Event Jagd des Sammlers in Sea of Thieves. Die Jagd ist das zweite Mystery-Event in dem Piratenspiel der XBox Game Studios. Bei diesen Schnitzeljagd-Games müssen Spieler im Spiel direkt, aber auch außerhalb, beispielsweiße im Web Hinweise finden, um das aktuelle Rätsel zu lösen. Während es im ersten Teil, der im September 2022 gestartet ist, nur ingame-Gewinne gab, winken nun auch physische Preise. Der erste Preis ist eine Replik des "Gold Hoarder Skulls" mit vier goldenen Schlüsseln. Für die 10 Zweitplatzierten gibt es silberne Schlüssel und die 100 Spieler, die Platz drei erreichen, erhalten Medaillons. Alle anderen, die es auf die Liste der besten Spieler schaffen, werden mit Ingame-Items belohnt.

Wer teilnehmen möchte, kann sich ab dem 11. Mai auf einer Website registrieren, die an diesem Tag online geht. Dort erhalten Teilnehmer Tipps, die sie zu "seltsamen Orten des Internets" führen. Wer die richtigen Hinweise findet, kann ein Passwort entschlüsseln, mit dem man im Spiel eine Reise starten kann. Wer sie besteht, hat die erste von vier Etappen geschafft. Alle vier starten mit einer Schnitzeljagt außerhalb des Spiels und enden mit einer Reise in Sea of Thieves.