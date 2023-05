Werbung

Seit dem Erfolg des 2008 erschienen League of Legends baut Publisher Riot das Universum um seinen Flaggschiff-Titel immer weiter aus. Nachdem 2021 mit Arcane eine sehr erfolgreiche Animationsserie rund um das Spiel erschien, wurde nun ein 2D-Plattformer angekündigt.

Convergence: A League of Legends Story erscheint am 23. Mai 2023 für PC und Konsolen. Neben einigen Screenshots wurde nun auch der Story-Trailer für das Spiel veröffentlicht. In Convergence steuert man Ekko. Der beliebte LoL-Champion kann mithilfe einer Apparatur die Zeit beeinflussen. Diese Mechanik findet sowohl in der Story als auch im Gameplay anklang. Fans älterer Spiele dieses Genres werden hier an Prince of Persia: The Sands of Time erinnert.

Der reine Singleplayer-Titel kommt mit eigenem Art-Style daher. Es handelt sich um einen klassischen 2D-Action-Plattformer. Fans von League of Legends werden auch andere bekannte Champions im Laufer der Story wiederfinden. Wer sich den Titel vormerken möchte, kann ihn bereits jetzt bei Steam auf seine Wunschliste setzen.