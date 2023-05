Werbung

Nutzer des Game-Pass-Abonnements können sich in in den nächsten Tagen auf neue Spiele freuen. Microsoft nimmt nämlich vier neue Spiele auf, von denen Ravenlok bereist am Donnerstag den Anfang machte. Daneben werden noch Weird West, die Shadowrun-Trilogie und Fuga 2 in den kommenden Tagen den Nutzern zur Verfügung gestellt. Das Action-Adventure Ravenlok und das rundenbasierte Rollenspiel Fuga: Melodies of Steel 2 werden sogar direkt zu Release Teil des Game-Pass-Angebots.

Die taktischen Rollenspiele Trilogy Shadowrun halten nun auch Einzug in den PC Game Pass. Die Spiele standen zuvor nur den Xbox-Konsolen und dem Angebot aus der Cloud zur Verfügung. Angesiedelt ist die Trilogie in einer dystopischen Zukunft im Cyberpunk-Stil. Die Weird West: Definitive Edition erscheint am 8. Mai hingegen exklusiv im Game Pass für die Xbox. Diese stellt eine Fantasy-Interpretation des Wilden Westens dar.

Neben dem bereits verfügbaren Redfall, gesellen sich auch die Spiele Besiege und Quantum Break hinzu. Für den Titel Grounded steht zudem das The Super Duper Update zur Verfügung. Für die Lego Star Wars: The Skywalker Saga gibt es den Charakter Luke Starkiller derzeit gratis dazu.

Wie üblich verlassen den Game Pass aber auch wieder einige Titel. So trifft es am 15. Mai Before We Leave, Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition, Hearts of Iron IV , Her Story, und Umurangi Generation: Special Edition.

Titel die neu für den Game Pass erscheinen:

4. Mai – Ravenlok (PC, Konsole und Cloud)

8. Mai – Weird West: Definitive Edition (Xbox Series X/S)

9. Mai – Shadowrun Trilogy (PC)

11. Mai – Fuga: Melodies of Steel 2 (PC, Konsole und Cloud)

Titel die am 15. Mai wieder aus dem Angebot entfernt werden: