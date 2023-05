Werbung

Am Samstag, den 06. Mai, wird EVE online 20 Jahre alt. Pünktlich zur Feier stellen die Entwickler von CCP Games die erste von zwei Erweiterungen vor, die für das Jubiläumsjahr 2023 geplant sind. Viridian wird ab Juni kostenlos für alle Spieler verfügbar sein. Die Erweiterung gibt den Spielern mehr Möglichkeiten, ihre Corporations zu individualisieren. Unter anderem wird ein erweitertes Toolset vorgestellt, das die Verwaltung und Ausbildung neuer Rekruten vereinfacht.

Bis zum Release von Viridian im Juni gibt es spezielle Events in New Eden. Neben einem Ingame-Feuerwerk gibt es die Möglichkeit, seinen Namen im "Worlds Within A World"-Monument eingravieren zu lassen. Dieses steht nicht im Spiel, sondern in Reykjavik in Island. Es wurde zum 10-jährigen Jubiläum von EVE errichtet. Um sich einen Platz darauf zu sichern, müssen die Spieler am 6. Mai 2023 einen aktiven Omega-Account haben.

Pünktlich zum Geburtstag hat CCP Games das "Fabric of New Eden" Mosaik fertiggestellt. Das digitale Kunstwerk besteht aus den Avataren von über 80.000 Spielern.