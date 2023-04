V Rising zeigt Gameplay zu Secrets of Gloomrot vor Release am 17. Mai

Am 17. Mai 2022 ist V Rising in den Early Access gestartet. Genau ein Jahr später, am 17. Mai 2023 erscheint das neue Update Secrets of Gloomrot. Gestern hat Entwickler Stunlock Studios einen Gameplay Trailer zu der neuen Inhaltserweiterung veröffentlicht.

Im Trailer gibt es einen ersten Blick auf das neue Gebiet Gloomrot und die sonstigen Inhalte, die das Update bringt. Hierzu zählen 30 neue Gegner, 13 neue Bosse, neue magische Fähigkeiten und eine neue Waffengattung: die Dual-Pistols. Auch die bereits bestehenden Gebiete werden überarbeitet. Es werden auch Handelsposten integriert, an welchen die Spieler bei NPCs Waren kaufen und verkaufen können. Für begeisterte Baufans gibt es nun endlich die Möglichkeit, ihre Burgen auch in die Vertikale zu erweitern. Fortan können mehrere Stockwerke gebaut werden. In den Schlössern werden neue Crafting-Stationen verfügbar. Juwelier, legendäre Schmiede, Fabrikator und eine Station für Lederarbeiten werden integriert.

V Rising schaffte es bereits eine Woche nach Release der Early Access Version auf über eine Million Verkäufe. Im Januar 2023 knackte das Spiel die Marke von drei Millionen. Es handelt sich bei dem Titel um eine Mischung aus Action RPG, Survival und Basenbau. Der Spieler erwacht als neugeborener Vampir und muss auf die Jagd nach Items und Material gehen, um sich und seinen Unterschlupf weiter zu verbessern. Das Wichtigste ist natürlich die Suche nach frischem Blut. Wer die Early Access Version spielen möchte, kann sie für aktuell 19,99 Euro bei Steam kaufen.