Das deutsche Indie-Studio Ion Lands hat beim XBox & Bethesda Showcase 2022 sein zweites Spiel vorgestellt. Das Studio wurde mit Cloudpunk bekannt. Dies spielte bereits in der Stadt Nivalis, die nun ihr eigenes Spiel erhalten soll. Nun gibt es langsam neues Material. Die Entwickler zeigen in zwei Videos die Welt, in die wir uns als Spieler in Nivalis begeben.

Die namensgebende Stadt erinnert mit dem Cyberpunk-Setting natürlich an Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red. Gameplay und Ziel des Spiels sind jedoch ein völlig anderes. Es handelt sich hier um einen Life-Sim, bei welchem wir unser digitales Alltagsleben ohne große Vorgaben so gestalten können, wie wir möchten. Ein Restaurant führen, Nachtclubs kaufen und renovieren, Angelausflüge, sogar die große Liebe zu finden ist möglich. Die Zutaten für den Restaurant-Betrieb können selbst angebaut werden. Auch kochen und Cocktails mixen gehört zur Spielerfahrung.

Wer sich gerne sein eigenes kleines Imperium in der Cyberpunk-Stadt begründen möchte, kann Nivalis jetzt schon bei Steam auf die Wishlist setzen. Ein Release-Datum ist aktuell noch nicht bekannt. Auch zum Release auf Konsolen gibt es noch keine Infos. Da der Vorgänger Cloudpunk aber mit leichter Verzögerung auch auf allen gängigen Konsolen erschien, besteht hier durchaus Hoffnung.