Im Oktober 2022 zeigte Alexandre Spindler auf Twitter erste Screenshots seines neuen Spiels, das in der Unreal Engine 5 entstehen sollte. Er gehört zu dem französischen Indie-Entwicklerstudio Drama. Am 20. April hat das Studio nun den ersten Trailer zu seinem Spiel UNRECORD gezeigt.

Die gezeigten Ingame-Szenen sind sehr realistisch. So realistisch, dass die Entwickler nun in einem Video auf Twitter beweisen mussten, dass ihr Spiel kein Fake ist. Hierzu wird die Entwickleroberfläche der Unreal Engine 5 gezeigt, in welcher das Spiel läuft. Das Gameplay wird gestoppt, die Kamera wird gelöst und frei bewegt. Das ist der Beweis, dass es sich um einen echten Level und kein aufgezeichnetes Video handelt.

UNRECORD nutzt neben der UE5 einige Tricks, um seinen ultra realistischen Stil zu erhalten. So trägt zu aller erst die Kameraführung stark zur Immersion bei. Der Spieler erlebt alles durch die Bodycam eines Polizisten. Außerdem bewegen sich die Hände des Protagonisten ungewohnt für einen Shooter. Normalerweise folgen diese der Kamera sofort. Hier kommt es allerdings zu einer kleinen Verzögerung bei Bewegungen, da sie nicht fest mit der Kamera verbunden sind. Kurzzeitige Überbelichtung der Szenen sorgt für den Eindruck eines echten Handyvideos. Die gesamte Umwelt wurde mittels Photogrammetrie erstellt. Alle Texturen sind also durch hochauflösende Bilder von echten Locations entstanden.

Aber worum geht es in UNRECORD eigentlich? Der Spieler schlüpft in dem reinen Singleplayer-Titel in die Rolle eines Polizisten. Statt durch die Augen des Protagonisten verfolgen wir das gesamte Gameplay durch seine Bodycam. Die Entwickler versprechen, dass es um das Lösen eines komplexen Kriminalfalls geht. Es sollen auch detektivische Skills von Nöten sein, um im Spiel voran zu kommen. Primär handelt es sich aber dennoch um einen First-Person-Shooter. Das zeigt auch der Trailer.

Aktuell gibt es noch keinen Release-Termin. Das Spiel ist allerdings bereits bei Steam gelistet.