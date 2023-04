Werbung

Survival-Spiele sind auf dem Vormarsch. Besonders im Indie-Sektor erscheinen immer wieder Titel in diesem Genre. Mit "Survival: Fountain of Youth" geht ein neues Spiel ins Rennen.

Als Spieler gelangt man nach einem Schiffbruch auf eine einsame Insel. Dort geht es mit den Basics los: Nahrung und Unterschlupf finden, Werkzeuge bauen und erkunden. So weit, so bekannt aus Konkurrenztiteln wie "Ark: Survival evolved" und "The Forest". Was das Spiel von Odinsoft aber von den anderen unterscheiden soll, ist die Rahmenhandlung. Der Spieler ist Teil der Expedition von Juan Ponce de Leon, der im 16. Jahrhundert auf der Suche nach dem Jungbrunnen in die Karibik aufbrach. Außerdem steht man der lebensfeindlichen Umwelt in "Survival: Fountain of Youth" immer alleine gegenüber, da das Spiel ein reiner Singleplayer-Titel ist.

Um das Überleben angenehmer zu machen, stehen dem Spieler diverse Bauoptionen zur Verfügung. Vom einfachen Zelt mit Lagerfeuer bis zum mehrstöckigen Bungalow Marke Eigenbau ist alles dabei. Auch die Vielfalt an Waffen und Werkzeugen ist groß. Den Schusswaffen sind dabei natürlich die Limits des 16. Jahrhunderts gesetzt.

Neben einem Skilltree gibt es diverse Fortbewegungsmittel, die das Erkunden und Überleben erleichtern. Das finale Ziel ist die Flucht. Zuvor kann man allerdings mit dem Floß und Schiffen auch benachbarte Inseln erkunden und Außenposten errichten.

Seit dem 19. April 2023 ist das Erstlingswerk von Entwickler Odinsoft und Publisher Twin Sails Interactive auf Steam verfügbar. Die Early-Access-Version kann dort bis zum 26. April für 20,69 Euro erworben werden. Danach zum regulären Preis von 22,99 Euro. Sobald das Spiel den Early-Access verlässt, ist ein Konsolenrelease geplant. Ein genaues Datum hierfür ist aktuell noch nicht bekannt.