Auf der GDC hat Epic einige Neuerungen für die Unreal Engine vorgestellt. Mit Lumen und Nanite machte die Unreal Engine 5 zuletzt einen großen Sprung, der nun um weitere Aspekte ausgebaut werden soll. Neu hinzu kommt ein Material-Framework namens Substrate. Vor allem die Darstellung von Oberflächen soll mit Subtrate deutlich realistischer geschehen können.

Am Beispiel eines Auto-Lacks in Opal, demonstrierte Epic die Technik hinter Subrate. Um eine solche Optik herzustellen werden verschiedene Ebenen der Oberfläche erstellt. Die Base Layers sorgt für die Refraktionen und Reflexionen. Die darüberliegende Schicht sorgt für Lichtabsorption und die Simulation dessen, wie das Licht durch eine solche Schicht verlaufen würde – sorgt letztendlich für die Tiefe. Im Falle des Autolacks bringt die oberste Schicht Kratzer und den Dreck auf, der sich im Beispiel auf dem Lack befindet.

Mit Subtrate erstellte Modelle und Oberflächen sollen hinsichtlich der Hardware-Anforderungen keinen größeren Bedarf gegenüber dem bisher verwendeten Shading Modellen in der Unreal Engine haben.

Procural Leveldesign

Immer größere Spielwelten mit einem immer höheren Detailgrad sorgen dafür, dass der Aufwand für das Leveldesign stetig wächst. Bereits heute können Teilbereiche in der Erstellung dieser virtuellen Welten automatisch generiert werden. Die Unreal Engine 5 soll um ein weiterentwickeltes Procural Content Generation erweitert werden.

Die neue Procural Content Generation arbeitet deterministisch und kennt somit in gewissen Grenzen seine Vorgaben, um nicht einfach nur mehr von allem darzustellen, sondern einen gewissen Charakter in der Erstellung der neuen Objekte und Szenen zu erhalten. In der Demo wurde ein Jungle gezeigt, der 4 x 4 km groß war. In keinem Detailbereich dieser künstlich erstellten Umgebung soll sich zeigen, dass hier nicht menschliche Leveldesigner am Werk waren, sondern ein automatisches System, dem nur gewisse Grundzüge vorgegeben wurden.

Subtrate und die Procural Content Generation sollen in Kürze als Beta in die Unreal Engine Einzug halten. Bis wir die Techniken in Spielen sehen werden, wird allerdings noch einige Zeit vergehen. Mit der heutigen Veröffentlichung gibt Epic bekannt, dass ab sofort die Unreal Engine 5.2 verfügbar ist.