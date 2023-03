Werbung

Nach tagelangen Gerüchten dazu ist es nun endlich soweit: Valve hat den Nachfolger von CS:GO angekündigt. Counter-Strike 2 soll die "bisher größte technische Innovation in der Geschichte von Counter-Strike" sein. Offiziell veröffentlicht werden wird Counter-Strike 2 erst im Sommer, einigen CS:GO-Spielern wird man aber eine limitierte Testmöglichkeit geben.

Im Rahmen der heutigen Veröffentlichung präsentiert man auf www.counter-strike.net die wichtigsten technischen Änderungen, die auch Einfluss auf das Spielprinzip haben sollen. Die Spielmechaniken bleiben weitestgehend erhalten. Über die Technik will man aber entscheidende Verbesserungen einpflegen.

In den nun folgenden Vergleichs-Screenshots ist links immer die CS:GO-Version und rechts die neue Counter-Strike 2 zu finden.

Rauchgranaten sollen nun einen volumetrischen Rauch erzeugen, der sich auch wie ein solcher Verhält. Explosionen und Interaktionen am und im Rauch haben Einfluss darauf, wie sich dieser verhält.

Die altbekannten Maps werden ebenfalls überarbeitet, sollen aber nichts von ihrem ursprünglichen Charakter verlieren. Wer sich seit mehr als 20 Jahren in den ikonischen Maps von Counter-Strike bewegt, soll sich noch immer "zu Hause" fühlen. Sogenannte "Touchdown"-Maps bleiben fast unangetastet und werden nur visuell auf ein neues Niveau gebracht. "Upgrade"-Maps bekommen weitere Verbesserungen und Physically Based Materials – also neue Texturen, die durch ihre starken Änderungen auch ein anderes Gameplay zur Folge haben können. "Overhauls" wurden, wie der Name schon sagt, von Grund auf neu erstellt.

Aber nicht nur visuell soll Counter-Strike 2 auf ein neues Niveau gebracht werden, auch hinsichtlich der Netcodes. Aktuell verwendet CS:GO 64 Ticks pro Sekunde. Interaktionen der Spieler werden also 64 Mal in der Sekunde auf dem Server verarbeitet – alle 15,625 ms. Drückt der Spieler kurz nach einem Tick den Auslöser, wird diese Aktion aber erst mit dem nächsten Tick übertragen. Mit Counter-Strike 2 werden Sub-Ticks eingeführt. Diese sollen die Aktionen dann aufnehmen und verarbeiten, wenn sie geschehen sind und nicht fix an einem Tick-Muster orientierend. Offenbar hebt man die Tick-Rate nicht einfach auf 128 oder mehr an. Wie genau dies funktioniert, darüber gibt es aber noch keine weiteren Details.

Basis der grafischen Änderungen bildet die Source-2-Engine. Das neue Beleuchtungs- und Partikelsystemen von Source 2 soll es dem Spieler ermöglichen besser bestimmen zu können, von wo die Projektile kommen. Dazu tragen auch neue Verhaltensweisen für Wasser, Explosionen, Feuer, Rauch, Mündungsfeuer, Projektilspuren und Aufpralleffekte bei.

Nicht nur visuell gibt es Änderungen, auch das Sounderlebnis will man verbessert haben. Die Soundeffekte von Counter-Strike 2 wurden alle überarbeitet, um die physische Umgebung besser wiederzugeben. Sie wurden zudem neu abgestimmt. Auch die Benutzeroberfläche wurde überarbeitet.

In drei Videos wird auf einige der Aspekte noch einmal eingegangen:

