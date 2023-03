Werbung

Der neue AAA-Titel von Bethesda, Starfield, verschiebt sich erneut. Ursprünglich war das Spiel mal für den 11. November 2022 vorgesehen, ein Veröffentlichungstermin der schon Aufgrund seiner Zahlenfolge in Erinnerung geblieben wäre. Nachdem Bethesda diesen aber nicht einhalten konnte, verschob die Spielschmiede das Spiel in das Frühjahr diesen Jahres.

Allen, die nun sehnsüchtig auf den Titel warteten, wurden nun erneut ein Dämpfer verpasst. Der neue Veröffentlichungstermin für Starfield ist der 6. September 2023. Ab diesem Datum soll das Spiel für den PC und für die Xbox Series X/S zum Kauf angeboten werden. Ebenso ist das Spiel als Teil des Xbox Game Pass vorgesehen. Besitzer einer PlayStation 5 haben hingegen das Nachsehen und müssen auf das Weltraumabenteuer verzichten.

Für den 11. Juni 2023 plant Bethesda eine ausführliche Präsentation. Bisher gibt es noch nicht allzu viele Informationen über das Spiel. Der Konzern steht in der Tradition von The Elders Scrolls und Fallout, das Setting von Starfield dürfte daher für die Spielentwickler Neuland gewesen sein und stellt dazu noch einen Kontrast zu den bereits etablierten Spielwelten Bethesdas dar. Der Termin der Präsentation ist nicht überraschend, er liegt auf einem Sonntag – genau eine Woche bevor die Spielemesse E3 in Los Angeles startet.

Das Geschehen von Starfield ist in 300 Jahren in der Zukunft angesiedelt. Als Raumfahrer soll es möglich sein das Universum zu erforschen. Zu diesem Zweck wird dem Spieler ein Raumschiff zur Verfügung gestellt, welches sich aus vielen einzelnen Modulen individuell erstellen lassen soll. Ebenso das Anheuern einer Crew soll Bestandteil des Spiels sein. Mit was Bethesda allerdings das Universum darüber hinaus anreichert, ist bisher weitgehend unbekannt. Nur soviel ist sicher: Das Spiel soll einen enormen Umfang vorweisen können.