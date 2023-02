Werbung

Ursprünglich sollte die PC-Version von The Last of Us Part I am 3. März erscheinen. Wie die Entwickler von Naughty Dog nun bekanntgeben, wird sich die Veröffentlichung auf den 28. März verschieben. Anders als viele Verzögerungen anderer Titel, die teilweise um mehrere Monate verschoben werden musste, dürften die vier Wochen in diesem Fall sicherlich zu verschmerzen sein.

Begründet wird die Verschiebung mit einem Feinschliff, der noch getätigt werden muss:

"We want to make sure that The Last of Us Part I PC debut is in the best shape possible. (...) "These additional few weeks will allow us to ensure this version of The Last of Us lives up to your, and our, standards."