Die Entwickler von Anno 1800 haben jetzt einen ersten Ausblick auf das kommende Game Update 17 gegeben. Wie sich dem Blogeintrag entnehmen lässt, werden die Arbeiten am Free-Game-Update fortgesetzt. Die Aktualisierung wird intern als "Jubilee Patch" bezeichnet. Mitte Februar 2023 ist ein Playtest für das Update geplant. Dies soll zum einen Rückschlüsse auf die Stabilität der Version erlauben, zudem erhoffen sich die Entwickler Feedback zu den neuen Features zu erhalten. Momentan gibt es noch einige Probleme, wie zum Beispiel die von den Gamern gemeldeten Bugs.

Des Weiteren wurde letzte Woche die Anno 1800 Console Edition vorgestellt. Aufgrund der im Anschluss an die Präsentation aufgekommenen Fragen soll in der nächsten Woche ein FAQ-Blog online gehen. Die Anno 1800 Console Edition erscheint am 16. März sowohl für Sonys PlayStation 5 als auch für Microsofts Xbox Series.

Die Console Edition erlaubt Multiplayer-Matches mit maximal 16 Spielern, wobei bis zu 4 Spieler pro Team im Koop-Modus spielen können. Die Konsolenversion unterstützt jedoch nur den Mehrspielermodus zwischen Spielern auf der selben Plattform. Cross-Progression zwischen Xbox Series und PlayStation 5 ist möglich.

Für die Konsolenversion von Anno 1800 haben sich die Entwickler auf das Basis-Spielerlebnis von Anno 1800 konzentriert. Direkt zum Release werden die ersten neun Cosmetic DLCs zum Kauf angeboten. Das kürzlich veröffentlichte "Drachengarten"-Paket sowie die drei verbleibenden kosmetischen DLCs, deren Veröffentlichung für 2023 geplant ist, werden später in diesem Jahr erhältlich sein.

Das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung der Anno 1800 Console Edition lag laut eigenen Angaben darauf, ein reibungsloses Spielerlebnis mit einem Controller zu erreichen. Aus diesem Grund haben die Verantwortlichen die Benutzeroberfläche sowie die Steuerung neu gestaltet. Maus und Tastatur werden nicht unterstützt.