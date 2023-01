Werbung

Seit mittlerweile mehr als zehn Jahren dauern die Arbeiten an der Weltraumsimulation Star Citizen an. Auch Anfang 2023 ist weiterhin kein Veröffentlichungstermin von Chris Roberts oder dem verantwortlichen Entwicklerstudio Cloud Imperium Games genannt worden. Allerdings wird noch in diesem Monat das Persistent Entity Streaming (PES) veröffentlicht.

PES sorgt dafür, dass abgelegte oder verlorene Gegenstände weiterhin im Spiel verfügbar sind, sofern keine anderen Nutzer diese zerstört oder eingesammelt haben. Gegen Ende des Jahres folgen dann diverse technische Elemente, die unter anderem bei Squadron 42 benötigt werden.

Obwohl es sich bei Star Citizen nicht um eine Vollversion handelt, erfreut sich der Titel derzeit über rund 240.000 Spieler. Dabei handelt es sich um einen Zuwachs von über 30 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Einnahmen beliefen sich laut Roberts allein im Jahr 2021 auf über 100 Millionen US-Dollar. 2020 lagen diese noch bei unter 90 Millionen.

Details zu einer möglichen Fertigstellung oder sogar dem Release von Star Citizen gibt es weiterhin nicht. Bislang ist völlig unklar, wann und ob der Titel überhaupt eines Tages im Handel erhältlich sein wird. Auf die Beliebtheit scheint der in weiter Ferne liegende Veröffentlichungstermin keine Auswirkungen zu haben.

