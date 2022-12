Werbung

Dass aktuell in fast allen Bereichen die Preise steigen, dürfte insbesondere bei Lebensmitteln oder beim Gas beziehungsweise Strom auffallen. Jetzt sollen auch Gamer tiefer in die Tasche greifen. Wie Microsoft angekündigt hat, werden die Preise von AAA-Titeln im kommenden Jahr um rund 10 US-Dollar angehoben. Dies würde bedeuten, dass Top-Titel in Deutschland rund 80 Euro kosten werden.

Bislang ist unklar, welches Spiel Microsoft mit der neuen Preisgestaltung ins Rennen schicken wird. Zu den großen Favoriten zählt unter anderem Forza Motorsport 8. Besagtes Rennspiel kommt im Frühjahr 2023.

Mit den steigenden Preisen könnte Microsoft ebenfalls versuchen, den eigenen Dienst "Xbox Game Pass" weiter zu pushen. Hier geht es ab 10 Euro pro Monat los. Zudem ist bislang keine geplante Preiserhöhung bekannt. Allerdings sollten sich Abonnenten hier nicht in Sicherheit wiegen. Eine Preiserhöhung steht bereits seit einiger Zeit im Raum. Es ist nicht die Frage, ob der Game Pass in Zukunft mehr kosten wird, sondern lediglich, wann Microsoft die Preise anpasst.

Zusätzlich gilt zu beachten, dass auch die Kosten für die Anschaffung einer Xbox-Series-Konsole angepasst werden könnten. Wer derzeit noch mit dem Gedanken spielt, sich eine entsprechende Microsoft-Konsole zuzulegen, sollte die Entscheidung keinesfalls auf die lange Bank schieben. Des Weiteren ist die Verfügbarkeit aktuell gegeben, womit eine Xbox Series noch pünktlich zum Weihnachtsfest eintreffen sollte.

Sony hat die Preise der PlayStation 5 bereits vor einiger Zeit angehoben. Die Mehrkosten in Höhe von 50 Euro entsprechen einer gestiegenen UVP von 10 %. Eine ähnliche Anpassung ist von Microsoft ebenfalls zu erwarten.

Welche Auswirkungen die zusätzlichen Kosten auf die Beliebtheit der Microsoft-Konsole haben werden, bleibt zunächst abzuwarten. Mit den neuen Preisen der AAA-Titel könnten Gamer sich dazu entscheiden, auf eine Vorbestellung oder einen Kauf pünktlich zum Release zu verzichten.