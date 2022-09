Die Sims 4 wird demnächst kostenlos

Electronic Arts hat offiziell angekündigt, dass die beliebte Lebenssimulation Die Sims 4 demnächst kostenlos angeboten wird. Das Spiel ist ursprünglich schon 2014 erschienen, wird aber nach wie vor von den Entwicklern gepflegt und mit Erweiterungspaketen und kostenpflichtigen Gameplay-Paketen versorgt.

Als letztes Erweiterungspaket kam so erst Ende Juli 2022 "Highschool-Jahre" heraus. Letztes Gameplay-Pack war bisher "Werwölfe", das Mitte Juni verfügbar wurde. In dem das Die Sims 4-Basisspiel kostenlos angeboten wird, möchte Electronic Arts noch mehr Spieler (und sicher auch potenzielle Käufer für zusätzliche Inhalte) gewinnen. Konkret soll das Basisspiel ab dem 18. Oktober 2022 kostenfrei werden. Es kann dann für PC über EA app oder Origin, Mac über Origin, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One heruntergeladen werden.

Mit der kostenlosen Veröffentlichung werden die Arbeiten an der Die-Sims-4-Spielewelt aber nicht enden. Es sind ganz im Gegenteil neue Packs, Sets und Sims-Expresslieferungen geplant. Dazu soll es am 18. Oktober 2022 um 19:00 Uhr CEST weitere Details in einem "Special Edition-Livestream Behind The Sims Summit" auf den Die Sims-YouTube- und Twitch-Kanälen geben. EA Play- und EA Play Pro-Mitglieder erhalten an diesem Termin zudem Die Sims 4-Bundles in The Play List. Für EA Play-Mitglieder gibt es das An die Arbeit!-Erweiterungspack, für EA Play Pro-Mitglieder zudem noch zusätzlich das Die Sims 4 Kleinkind-Accessoires-Pack.

Wer Die Sims 4 regulär gekauft hat, soll ebenfalls nicht leer ausgehen. Vom 14. September bis zum 17. Oktober erhalten diese Käufer das Wüstenoase-Set als Geschenk. Es erlaubt das Einrichten einer modernen Oase mit Möbeln, die von Wüstenlandschaften inspiriert worden. Dieses Set kann nach Anmeldung im Spiel im Hauptmenü eingelöst werden.

Die Sims 5 wäre ausgehend vom bisherigen Entwicklungszyklus der Serie eigentlich längst überfällig, eine offizielle Ankündigung dazu lässt aber weiter auf sich warten.