The Last of Us Part I: Neues Video präsentiert Gameplay- und Grafik-Verbesserungen

Wie Hardwareluxx bereits im Juni 2022 berichtete, wird das von Naughty Dog entwickelte Action-Adventure The Last of Us Part I ein vollständiges Remake erhalten. Neben verbesserten Gameplay-Elementen erwartet die Spieler eine komplett aktualisierte grafische Darstellung.

Der von Grund auf überarbeitete Titel nutzt die technischen Möglichkeiten der PlayStation 5, aber auch die Unterstützung der adaptiven Trigger des DualSense Wireless-Controllers sowie 3D-Audio. Zu den Neuerungen zählen unter anderem Features wie eine höhere Auflösung, detailliertere Charakter-Animationen, mehr als 60 Optionen der Barrierefreiheit sowie der Permadeath- und der Speedrun-Modus.

In einem neuen Video geben Creative Director Shaun Escayg und Game Director Matthew Gallant vom Entwicklerstudio Naughty Dog Einblicke in die Entwicklung des Remakes und erläutern die angekündigten zahlreichen Verbesserungen des Remakes von The Last of Us Part I.