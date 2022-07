Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection bekommt Veröffentlichungstermin

Die japanische Spieleschmiede Konami hat jetzt bekannt gegeben, dass die Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection am 30. August 2022 sowohl für Sonys PlayStation 4 und 5 sowie für die Xbox Series, bzw. Xbox One und für die Nintendo Switch erscheinen wird. Außerdem ist die Collection auf Steam erhältlich.

In Zusammenarbeit mit Nickelodeon hat Konami ein Bundle geschnürt, das aus insgesamt 13 Spielen besteht. Dabei ist ein komplettes Archiv der 8-Bit-, 16-bit- und Arcade-TMNT-Spiele entstanden. Abgesehen von TMNT (Arcade) und TMNT: Tournament Fighters (NES) beinhaltet die Cowabunga-Collection zusätzlich die japanische Version der Spiele.

Die Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection umfasst die folgenden Titel:

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Konami kooperierte für die Adaption der genannten Klassiker mit dem Videospielentwickler Digital Eclipse. Besagtes Entwicklerstudio implementierte zahlreiche Quality-of-life-Features wie dauerhaft verfügbares Speichern, eine Rückspulfunktion, die Neubelegung der Tasten oder diverse Online-Features für manche Spiele der Collection. Titel, die früher schon lokales Couch-Koop ermöglichten, bieten dies auch in der Collection an.

Die unverbindliche Preisempfehlung der Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection beläuft sich auf rund 40 Euro.