Company of Heroes 3 kann vorbestellt und schon jetzt angespielt werden

Company of Heroes ist eine der bekanntesten Echtzeit-Strategieserien - und soll noch in diesem Jahr fortgesetzt werden. Entwickler Relic hat jetzt mitgeteilt, dass Vorbestellungen von Company of Heroes 3 ab sofort möglich sind. Außerdem kann bereits jetzt eine erste Single-Player-Mission ausprobiert werden.

Company of Heroes 3 wird wie die beiden Vorgänger von 2006 und von 2013 wieder im Zweiten Weltkrieg angesiedelt. Als konkrete Schauplätze soll es diesmal Nord-Afrika und Italien geben. Es sollen zwei Single-Player-Kampagnen umgesetzt werden. In Nord-Afrika wird das Deutsche Afrikakorps als Wehrmachts-Großverband befehligt. Relic zählt Deutsches Afrikakorps und Wehrmacht allerdings als separate Fraktionen. Als weitere Fraktionen werden die britischen und US-amerikanischen Truppen gelistet.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Im Multi-Player sollen zum einen menschliche Spieler im 1 vs. 1 bis 4 vs. 4 gegeneinander antreten können. Zum anderen wird es auch die Möglichkeit geben, mit bis zu vier Freunden gegen die KI zu spielen. Als minimale Systemvoraussetzungen für das Spiel werden ein Intel Core i5 der 6. Generation oder AMD Ryzen mit vier Kernen und 3 GHz, 8 GB RAM, eine Grafikkarte vom Schlag einer NVIDIA GeForce GTX 950 oder AMD Radeon R9 370 und Windows 7 64 Bit genannt.

Die Veröffentlichung von Company of Heroes 3 ist aktuell für den 17. November 2022 geplant. Auf Steam kann das Spiel in zwei Varianten vorbestellt werden. Die Standardvariante kostet 59,99 Euro. Für die Company of Heroes 3 Digital Premium Edition werden hingegen 79,99 Euro aufgerufen. Auf der Seite zum Spiel werden zudem zwei physische Varianten vorgestellt: Die Company of Heroes 3 Physical Premium Edition und die Company of Heroes 3 Physical Launch Edition.

Wer sich einen ersten Eindruck vom Spiel machen will, der kann vom 12. bis zum 19. Juli 2022 Mission Alpha ausprobieren. Mit dieser frühen Test-Version wollen die Entwickler Feedback sammeln. Sie umfasst eine Einzelspieler-Mission der Nord-Afrikakampagne. Interessierte Spieler müssen sich bei Relic registrieren.

Die Entwickler haben zu Mission Alpha auch ein Tutorial-Video veröffentlicht: