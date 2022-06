Resident-Evil-Serie erhält zahlreiche Updates

Wer im Besitz von Resident Evil Village oder den Remakes Resident Evil 2 & 3 ist, der wird eine Reihe Updates erhalten. Capcom hat für Resident Evil Village eine weitere Story für die Kampagne hinzugefügt (Shadows of Rose) und mehr Inhalte gibt es auch für den Mercenaries-Mode sowie eine Third-Person-Ansicht.

Um was es in der der Erweiterung der Story geht, erläutert Tsuyoshi Kanda in einem Post im PlayStation-Blog.

Außerdem erhalten Resident Evil 2 & 3 das Next-Gen-Update für die Xbox Series X|S und PlayStation 5. Das Update ermöglicht höhere Bildraten, Raytracing-Effekte, schnellere Ladezeiten und eine 3D-Audiowiedergabe.

Die Updates für Resident Evil Village sowie Resident Evil 2 & 3 sind für Besitzer der Spiele kostenlos und werden automatisch geladen.