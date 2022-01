Teaser zu Crysis 4 veröffentlicht

Soeben hat Crytek einen sogenannten Announcement-Trailer veröffentlicht, der erstmals bestätigt, dass das Entwicklerstudio an Crysis 4 arbeitet. Im kurzen Trailer zu sehen gibt es eine Sonneneruption, die Leben in einer toten Welt entfacht, ein offenbar vergrabener Nanosuite und das bekannte Nanogewebe, welches sich neu zusammensetzt.

Das Video wird mit "It's time to join the journey and be the hero" beschrieben. Weitere Details, so zum Beispiel ein Datum, werden nicht genannt.