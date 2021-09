Star Wars: Knights of the Old Republic wird neu aufgelegt

Knights of the Old Republic (KOTOR) aus dem Jahre 2003 ist nicht nur eines der besten Star-Wars-Spiele, sondern auch eines der besten Rollenspiele überhaupt. Nach 18 Jahren wurde jetzt offiziell ein Remake angekündigt.

Das tiefschichtige Rollenspiel basierte auf einer Star-Wars-Comicbookserie und versetzte den Spieler in die Zeit der alten Republik, also über 4.000 Jahre vor den Zeitraum Star-Wars-Original-Trilogie. Die Mischung aus epischer Story, rundenbasiertem Kampfsystem und unterschiedlichen Planeten, die erkundet werden konnten, begeisterte viele Spieler. Ein Remake war eigentlich überfällig - und tatsächlich soll dieser Wunsch vieler KOTOR-Fans in Erfüllung gehen. Entwickelt wird das Remake von Aspyr (in Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment und Lucasfilm Games). Aspyr hat schon einige Erfahrung im Star-Wars-Universum sammeln können - vor allem mit den Modernisierungen älterer Titel. Dabei wurde laut Aspyr bereits schon eng mit Lucasfilm Games kooperiert. Für das KOTOR-Remake wurden zudem auch einige Entwickler des ursprünglichen Entwicklerteams angeheuert.

Das Remake soll sowohl alte Fans überzeugen als auch neue Fans für die Serie gewinnen. Es wird mit aktueller Technik von Grund auf neu entwickelt, soll dabei aber der alten Story und den alten Charakteren treu bleiben. Der kurze Teaser-Trailer zeigt dann mit Darth Revan einfach nur kurz eine zentrale Person des Spiels.

Aktuell ist das Remake noch in einer frühen Entwicklungsphase. Der Ankündigungstrailer wurde im Rahmen der PlayStation Showcase 2021 veröffentlicht. Mit Blick auf die Plattformunterstützung gab es dabei etwas Irritationen. Dem offiziellen PlayStation-Blog zufolge wird das KOTOR-Remake ein "console exclusive" für die PlayStation 5. Das schließt zwar eine gleichzeitige Veröffentlichung auf anderen Konsolen, nicht aber für PC aus. Und Lucasfilm Games hat per Twitter bereits bestätigt, dass Star Wars: Knights of the Old Republic Remake sowohl für PlayStation 5 als auch für PC erscheinen wird.