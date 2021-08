20 Jahre Halo: Xbox Series X in der Halo-Infinite-Limited-Edition und mehr

Microsoft hat im Zuge der gamescom Opening Night eine Limited Editions seiner Xbox-Series-X-Konsole angekündigt. Diese kommt sowohl in Form des "Halo Infinite Limited Edition Bundle" sowie eines Controllers namens "Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2" und soll ab dem 15. November erscheinen, um das inzwischen 20-jährige Bestehen des Halo-Franchise zu feiern. Passend dazu wurden die Spezial-Ausführung in Zusammenarbeit mit dem Entwicklerstudio von Halo, 343 Industries, konzipiert und designt. Es handelt sich um die erste Limited-Edition der Xbox Series X überhaupt.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Das Design setzt auf dunkle Metall-Panele, umrahmt von Iridiumgold-Akzenten. Kurz darüber zieht sich ein Sternenmuster, welches laut den Entwicklern von Zeta Halo inspiriert ist, bis zum oberen Rand der Konsole sowie dem dortigen Lüfter. Der Ventilator ist in Blau gehalten, was an die KI-Persönlichkeit Cortana aus dem Halo-Universum erinnern soll. Ein Highlight für Fans dürfte zudem die besondere Geräusch-Kulisse der Konsole sein. So erzeugt die Xbox beim Hoch- und Runterfahren typische Halo-Sounds. Der zugehörige Controller orientiert sich am metallischen Design der Konsole und verfügt über ein goldenes 20-Jahre-Emblem auf der Rückseite.

Die Halo Infinite Limited Edition Xbox Series X kommt am 15. November 2021 auf den Markt und kann ab sofort für 549,99 Euro vorbestellt werden.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Des Weiteren kündigte man noch das Erscheinen eines limitierten Controllers namens "Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2" an. Dieser orientiert sich im Vergleich zur Xbox eher an der Rüstung des Master Chiefs und präsentiert sich dementsprechend in einer grünen Metallic-Optik. Darüber hinaus können verschiedene Knöpfe und Sticks ausgetauscht und in einer im Lieferumfang enthaltenen Tragetasche, welche mit einem UNSC-Logo verziert ist, verstaut werden. Der Controller wird ebenfalls am 15. November 2021 erscheinen und kann ab sofort für 199,99 Euro vorbestellt werden.

Außerdem stellte man noch ein Halo-Infinite-Edition-Kaira-Pro-Headset in Zusammenarbeit mit Razer vor, welches auf einen TriForce-Titanium-50mm-Treiber setzt. Zu guter Letzt präsentierte die Spieleschmiede in Zusammenarbeit mit Seagate eine limitierte Festplatte im Halo-Design. Diese besitzt einen internen Speicher von 5 TB und wird im Oktober bei ausgewählten Händlern erhältlich sein.