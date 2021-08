Star Citizen: Cloud Imperium Games veröffentlicht Alpha-Update 3.14

Mit dem umfangreichen Alpha-Update 3.14 stellt Cloud Imperium Games bereits den dritten großen Patch für Star Citizen in diesem Jahr vor. Das Hauptaugenmerk liegt wohl auf der neuen Landezone im Stanton-System, nach der das Update "Welcome to Orison" auch benannt wurde. Dabei handelt es sich um eine schwebende Metropole, welche in der Atmosphäre des Gasplaneten Crusader lokalisiert ist. Da es sich bei der imposanten Anlage um das Hauptquartier von Crusader Industries (ein Hersteller von Raumschiffen und Raumschiffkomponenten) handelt, zeichnet sich die Stadt durch einen hohen Grad an Luxus und Annehmlichkeiten für die Führungsriege aus.

So können Spieler Spieler beispielsweise die Voyager-Bar besuchen oder auf eine Shopping-Tour in den exklusiven Geschäften gehen. Danach kann man die Gartenanlagen besuchen und den Sonnenuntergang genießen. Dieser sieht dank der neuen Volumetric Cloud-Technologie, die mit dem Update ebenfalls Einzug in das Spiel hält, besonders gut aus.

Darüber hinaus erweitern die Entwickler mit der Einführung des "Power Management"-Systems die Möglichkeiten der Spieler, ihre Schiffe individuell an verschiedene Situationen anzupassen. So können Raumschiff-Kapitäne ab sofort die verfügbar Energie in Echtzeit auf die drei Kernsysteme Waffen, Schilde sowie Antrieb verteilen. Dies eröffnet laut dem Studio auch mehr Möglichkeiten für eine mehrköpfige Crew. So könnte der Co-Pilot die Energieverteilung überwachen und gegebenenfalls anpassen, während der Pilot das Schiff steuert und die Waffen abfeuert.

Der neue Raketen Operator-Modus soll auch die Steuerung und Möglichkeiten von Raketengeschossen erweitern. So können diese ab sofort auch vom Co-Piloten abgefeuert werden. Zudem soll eine Verbesserung des Intelligenten Flight Control-Systems zu einem realistischerem Verhalten der Sprengkörper beitragen. Darüber hinaus haben Spieler nun die Möglichkeit, vorbeikommende Schiffe auf Informationen wie Ladung, Crewstärke, Kriminalitätsstatus und Komponenten zu scannen. Gleichzeitig ermöglicht das Update sein eigenes Schiff zu maskieren, um es vor neugierigen Blicken zu schützen.

Das Update ist wie Eingangs erwähnt recht umfangreich. Eine vollständige Beschreibung der Änderungen und Neuerungen findet sich hier in den offiziellen Patch-Notes.