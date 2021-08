PUBG vom 10. bis zum 17. August kostenlos spielbar

PlayerUnknown's Battlegrounds oder kurz "PUBG" gehört zu den erfolgreichsten Spielen der letzten Jahre. So liegt der Battle-Royale-Shooter mit etwa 70.000.000 verkauften Exemplaren aktuell auf Platz 5 der meistverkauften Spiele überhaupt. Erst kürzlich konnte Grand Theft Auto V seinen zweiten Platz mit dem Erreichen von 150 Millionen Verkäufen voraussichtlich für eine lange Zeit sichern.

Wer schon immer Mal einen Blick in das Game werfen wollte, aber nicht bereit war, dafür Geld auszugeben, der kann sich jetzt über eine gute Neuigkeit freuen. So ist der Titel auf Steam seit gestern kostenlos spielbar. Die Aktion gilt noch 5 Tage und endet folglich am 17. August. Regulär kostet das Spiel momentan 29,99 Euro auf Steam, in einem Preisvergleich kann man das Game jedoch noch deutlich günstiger bekommen.

Das Spielprinzip ist dabei an den japanischen Film und Manga "Battle Royale" angelehnt. 100 Spieler landen via Fallschirm auf einer Insel und müssen versuchen möglichst lange zu überleben. Gewonnen hat der Spieler, welcher als letzter übrig ist. Die Map umfasst dabei ganze 64 Quadratkilometer. Damit sich die Spieler dennoch begegnen und kämpfen existiert eine kreisförmige Begrenzung, welche kontinuierlich kleiner wird. Wenn man von der Barriere erfasst wird erhält man Schaden und stirbt recht schnell. Dabei kann man sowohl Allein als auch im Zweier- oder Vierer-Team um den Sieg kämpfen.

Das Repertoire um seine Gegner auszuschalten, erstreckt sich dabei von einer Vielzahl an unterschiedlichen Waffen, über Fahrzeuge und Kleidung, bis hin zu sonstigen Ausrüstungsgegenständen. Seltene Waffen werden über sogenannte Air Drops zufällig auf der Karte verteilt.

Da innerhalb des Spiels auch Lootboxen sowie Items und Skins für Echtgeld erworben werden können, wird schon länger spekuliert, ob dem Titel möglicherweise eine Zukunft als Free-To-Play bevorsteht. Auch wenn es dazu keine bestätigten Informationen gibt, könnte die aktuell kostenlose Spielphase bereits einen Vorgeschmack darauf geben.