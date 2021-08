Battlefield 2042: EA kündigt auf Twitter Kurzfilm zum Spiel an

Mit Battlefield 2042 kündigte Electronic Arts den 17. Teil seiner beliebten Shooter-Serie an. Wie bereits im Vorfeld bekannt wurde, soll das kommende Battlefield über keine eigenständige Singleplayer-Kampagne verfügen. Dennoch scheint es EA wichtig zu sein, den Spielern die Geschichte des Shooters näher zu bringen. Dies soll in Form eines Kurzfilmes geschehen, welcher kürzlich auf dem offiziellem Twitter-Account für den 12. August angekündigt wurde.

Der Streifen mit dem Namen "Exodus" erzählt die Geschichte der sogenannten "No-Pats", welche sich aus einer Gruppe ausgestoßener und heimatloser Menschen zusammensetzen, die gemeinsam einen sicheren Hafen suchen. Dafür durchstreifen sie in bunt zusammengewürfelten Flotten die Weltmeere. Ansonsten setzt das dystopische Szenario wie bereits bekannt auf eine Eskalation des Klimawandels, welcher 2033 in den Hurricane Zeta mündet, der erste Sturm der Kategorie 6. Gleichzeitig verschärfen Ressourcenknappheit und Konfliktherde die Versorgungslage in einem Großteil der Welt. So kommt es 2034 zu einer globalen Lebensmittel- und Treibstoffknappheit.

Im Sommer 2035 soll sich dann die europäische Union aufgrund eines Staatsbankrots Deutschlands offiziell auflösen. Fünf Jahre später kommt es dann zu einem weiteren katastrophalen Ereignis. So führt die plötzliche Zunahme von Kollisionen von Weltraummüll zum Absturz einer Vielzahl von erdnahen Satelliten, was einen globalen Blackout zur Folge hat. Im daraufhin entstehenden Schattenkrieg zwischen den USA und Russland setzen beide Seiten auf Söldnertruppen, bestehend aus No-Pats, um die eigene Beteiligung an Militäraktionen zu verschleiern. Im Jahr 2042 eskaliert die Situation schließlich und ein umfassender Krieg scheint unvermeidlich. Hier setzt dann auch das Gameplay von Battlefield 2042 an. Die Veröffentlichung des Shooters ist für den 22. Oktober 2021 angedacht.