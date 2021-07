GTA 5 Online: Weitere Gratis-Inhalte kommen in den nächsten Wochen

Die Spieleschmiede Rockstar Games hat pünktlich zum Sommer ein neues Update für das mittlerweile fast achte Jahre alte GTA V veröffentlicht. GTA Online: Los Santos Tuners steht ab sofort zum kostenlosen Download bereit. Der Mittelpunkt der Aktualisierung ist dabei das LS Car Meet - ein brandneuer Club und Social Space, bei dem die Spieler zusammenkommen, um ihre modifizierten Fahrzeuge zu präsentieren, mit Freunden auf einer privaten Teststrecke neue Autos auszuprobieren und anderen beim Tuning ihrer Fahrzeuge in Echtzeit zuzuschauen. Das Update enthält noch viele weitere von der GTA-Community gewünschte Features sowie zehn neue, umfangreich modifizierbare und von verschiedenen Tuning-Styles inspirierte Autos. Außerdem gibt es unter anderem eine Autowerkstatt, sechs Raubzüge in Form von Aufträgen sowie Rennen.

In den nächsten Wochen sollen zudem weitere kostenlose Inhalte folgen. Dazu zählen neben sieben Fahrzeugen auch neue Aufträge. Zudem wird es mit Kart Krash: Full Auto einen neuen Gegner-Modus geben. Bis zu acht Spieler messen sich hier in Veto-Modern- und Veto-Classic-Karts auf sieben Strecken. An den Spielautomaten wartet mit Camhedz ein neuer Lightgun-Shooter für bis zu zwei Spieler.

Mimi betreibt das LS Car Meet in einem heruntergekommenen Lagerhaus in Cypress Flats. Für 50.000 GTA$ können Spieler hier Mitglied werden und erhalten Zugang zu zahlreichen Rängen mit freischaltbarer Kleidung, neuen Rennmodi, neuen Fahrzeugen und vielem mehr. Außerdem bekommen die Gamer Zugang zur Teststrecke, auf der das eigene Fahrzeug oder die drei zur Verfügung stehenden Testfahrzeuge auf Herz und Nieren getestet werden können. Zum Start von Los Santos Tuners lassen sich der Karin Calico GTF und der Annis Euros testen.

In dieser Woche gibt es beim LS-Customs-Slamtruck den Annis Remus zu gewinnen. Wer bis zum 27. Juli 2021 an drei aufeinander folgenden Tagen in Straßenrennen jeweils unter die ersten drei kommt, darf GTA Online auch in Zukunft mit dem genannten Fahrzeug unsicher machen.