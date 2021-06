Elden Ring bekommt nach zwei Jahren ein Release-Datum

Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren veröffentlichte FromSoftware einen ersten Render-Trailer zu seinem neusten Fantasy-Action-Rollenspiel Elden Ring. Kurz vor dem offiziellen Start der E3 2021, die in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abermals komplett digital abgehalten wird, gibt es nun endlich einen neuen Trailer mit echten Spielszenen. Auch das Erscheinungsdatum hat man enthüllt.

Demnach soll Elden Ring am 21. Januar 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X und Series S sowie deren Vorgänger-Generationen erscheinen. Auf den ersten Blick erinnert vieles an Dark Souls, Bloodbourne oder Demon’s Souls, welche ebenfalls aus der Feder des japanischen Entwicklerstudios stammen. Seit dem ersten Render-Trailer war es ausgesprochen ruhig um den Titel geworden, denn von offizieller Seite her gab es keinerlei Lebenszeichnen, vereinzelt tauchten immer mal wieder Leaks im Internet auf. 2019 wurde der Titel in Zusammenarbeit mit George R. R. Martin angekündigt, dem Autor von "Game of Thrones", bzw. "Das Lied von Eis und Feuer".

So zeigt der Trailer in einer düsteren Umgebung zahlreiche, actiongeladene Kämpfe, die klassisch mit Schwertern oder Magie ausgetragen werden. Sogar ein Bosskampf mit einer riesigen Drachen-Kreatur wird gezeigt. Zu sehen sind außerdem verschiedene Tiere und weitläufige Landschaften der offenen Spielwelt mit verschiedenen Biomen, verfallenen Ruinen, riesigen Burgen und Städten, aber auch finsteren Wäldern. Der Spieler steuert seinen Charakter aus der Schulterperspektive durch die riesige Open-World, die verschiedene Wälder und Berglandschaften bis hin zu Sümpfen zu bieten hat, und kann diesen mit zahlreichen Rollenspiel-Elementen selbst kreieren, was den Fertigkeitenbaum anbelangt. Neben einem Tag-und-Nach-Wechsel wird es außerdem ein Wettersystem geben. Das Action-RPG wird ein reiner Singleplayer-Titel werden.

Schon in den nächsten Tagen könnte Publisher Bandai Namco noch weitere Details zu Elden Ring veröffentlichen. Der Stream startet am 22. Juni um 23:25 Uhr deutscher Zeit.