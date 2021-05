Nach Crysis: Crytek plant auch Remaster-Version für Crysis 2

Nachdem Crytek letztes Jahr bereits dem ersten Teil seiner beliebten Ego-Shooter-Serie ein Remaster spendiert hat, deutet nun alles auf eine aufpolierte Version des zweiten Teils hin.

So teilte die Spieleschmiede auf dem offiziellen Twitter-Account von Crysis kürzlich mit den Worten "They used to call me Prophet" ein Zitat aus dem zweiten Teil der Trilogie. Zudem folgte etwas später ein weiterer Teaser, in dem ein Screenshot aus Crysis 2 zusehen ist.

Zusammengenommen mit der bereits erfolgten Neuauflage des ersten Teils, scheint ein Remaster von Teil zwei ziemlich sicher zu sein. Es bleibt abzuwarten, ob die aufgehübschte Version die Fans überzeugen kann, schließlich zog das Remaster des ersten Teils nicht nur Lob auf sich. Gleichzeitig gibt es aktuell bereits leistungsfähige Grafikmodifikationen für den Titel, welche optisch einiges her machen.

Auch ist unklar, wann Crysis 2 Remastered erscheinen wird. Den jüngsten Leaks zufolge, könnte es ein Release durchaus noch in diesem Jahr geben. Spätestens 2022 sollte der Titel jedoch auf jeden Fall erscheinen. Zudem gibt es schon jetzt Hinweise, dass auch der dritte Teil ein Remaster spendiert bekommt. Wann dieser erscheinen wird, ist jedoch noch völlig unklar.