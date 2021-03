GTA Online: Modder verkürzt Ladezeiten und wird dafür von Rockstar entlohnt

Bereits seit einiger Zeit müssen sich Spieler von GTA Online mit einem lästigen Problem herumschlagen: Lange Ladezeiten. Obwohl das Problem schon eine ganze Weile besteht, ist es Rockstar Games bisher nicht gelungen, eine Lösung zu präsentieren. Glücklicherweise nahm sich ein Modder mit dem Pseudonym "t0st" der Herausforderung an und fand tatsächlich eine Möglichkeit, die Ladezeiten im Spiel um bis zu 70 % zu verkürzen.

Dies behauptete der Modder auf der Plattform Github. Inzwischen bekam jedoch auch Rockstar Games Wind von der Sache und bestätigte nicht nur das Funktionieren des Fixes, man wolle in naher Zukunft sogar ein offizielles Update herausbringen, welches einige der Lösungen von t0st in das Spiel integriert und so hoffentlich die Probleme lösen kann.

Allerdings machte der Entwickler keine Angaben, wann genau mit einem offiziellen Fix zu rechnen sei. Außerdem ist unklar, ob das Update sich als ebenso effektiv erweisen wird, wie die Lösung von t0st. Unabhängig davon erhielt der Modder im Rahmen des Bug Bounty Program eine Belohnung in Höhe von 10.000 US-Dollar (etwa 8.400 Euro). Das ist durchaus ungewöhnlich. Normalerweise richten sich die Belohnungen aus dem Programm an Aufspürer von Sicherheitslücken in dem Spiel.

T0st hat zudem bereits angekündigt, das neue Update – sobald es erscheint – mit dem eigens entwickelten Fix zu testen, um zu sehen, inwiefern sich die Ladezeiten im offiziellen Patch tatsächlich verbessern. Wer sich für die technischen Details von t0sts Lösung interessiert, findet hier eine detaillierte Erklärung von ihm.