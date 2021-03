Epic Games erwirbt Fall Guys Developer Mediatonic

Wie kürzlich aus einer Pressemeldung des Spieleentwicklers Epic Games bekannt wurde, übernimmt der Konzern die Tonic Games Group zu einem noch nicht genannten Betrag. Zu der erst letztes Jahr als Mutterunternehmen gegründeten Tonic Games Group gehören neben Graphite, Fortitude Games und Irregular Corporation (PC Building Simulator, Railgrade, Good Company) auch das namentlich eher unbekannte Ur-Entwicklerstudio Mediatonic Limited.

Das als Auftragsentwickler gestartete Unternehmen erlangte einen höheren Bekanntheitsgrad mit Indie-Perlen wie Hatoful Boyfriend, Foul Play oder ganz aktuell mit dem weitaus erfolgreicheren Fall Guys: Ultimate Knockout. In dem offiziellen Presse-Statement heißt es, dass Epic Games weiterhin in die Entwicklung des Spiele-Hits investieren werde, um das Spiel auf allen Plattformen verfügbar zu machen, um so seiner Anhängerschaft weiterhin tolle Erlebnisse zu bieten. Zudem erwäge man eine spieleübergreifende Einbindung des Mediatonic-Teams in bestehende Spiele wie Fortnite oder Rocket League in Form von Features wie beispielsweise Kontosysteme, Cross-Play oder Squad-vs-Squad-Modi.

"Bei der Tonic Games Group sagen wir oft, dass jeder ein Spiel verdient, das sich anfühlt, als wäre es für ihn gemacht. Mit Epic haben wir das Gefühl, ein Zuhause gefunden zu haben, das für uns gemacht wurde. Sie teilen unsere Passion Spiele zu entwickeln und zu unterstützen, die einen angenehmen Einfluss haben und andere positiv zum Spielen ermutigen. Stolzer und aufgeregter könnten wir momentan nicht sein, unsere Kräfte mit ihrem Team zu vereinen." Dave Bailey, Mitbegründer und CEO der Tonic Games Group.

Mit dem Zukauf der Tonic Games Group erhofft sich Epic Games-Gründer Tim Sweeney weiterhin seiner Vision eines Metaversums ein Stück näher zu kommen.

"Es ist kein Geheimnis, dass Epic in den Aufbau des Metaverse investiert. Tonic Games teilt und unterstützt unser Ziel. Während Epic daran arbeitet, diese virtuelle Zukunft aufzubauen, brauchen wir großartige kreative Talente, die wissen, wie man starke Spiele, Inhalte und Erlebnisse entwickelt," Tim Sweeney, Epic Games-Gründer und CEO.