Sony startet Play at Home: Kostenlose Spiele von März bis Juni

Sony hat in einem Blogeintrag angekündigt auch in diesem Jahr wieder die Initiative "Play at Home" für Besitzer einer PlayStation 4 oder PlayStation 5 stattfinden lassen zu wollen. Die diesjährige Auflage ist demnach von März bis einschließlich Juni geplant. Für die Dauer der Aktion wird es im Playstation Store eine ganze Reihe an kostenlosen Konsolenspielen geben. Den Anfang macht der PS4-Titel "Ratchet & Clank", welcher ab dem 2. März um 5 Uhr bis zum 1. April um 5 Uhr kostenlos geladen werden kann.

Zusätzlich zu den kostenlosen Vollversionen bietet Sony in diesem Jahr im Rahmen der Aktion auch noch Unterhaltung in anderen Bereichen. So kündigte das Unternehmen an, ab dem 25. März den kostenlosen Zugang zum Video-Streaming-Service Wakanim verlängern zu wollen. Demnach erhalten Nutzer neben der ohnehin schon verfügbaren 14-tägigen Testversion weitere 90 Tage einen kostenlosen Zugang.

Bei Wakanim handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Sony und Anipex. Die Plattform ist vor allem auf Anime-Content spezialisiert. So läuft bei dem Anbieter momentan beispielsweise die finale Staffel des Kult-Shonen-Anime "Attack on Titan". Zusätzlich finden sich allerlei Klassiker wie "One Piece", aber auch New Comer im Repertoire des Streaming-Services.

Wer nach abgelaufener Testphase weiterhin vollen Zugriff haben will, zahlt momentan 5 Euro im Monat, wobei der Preis runter geht auf bis zu 50 Euro im Jahr, wenn man sich direkt für zwölf Monate verpflichtet.