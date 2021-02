Deutsche Games-Branche: Indie Games werden immer beliebter

Indie Games erfreuen sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens YouGov im Auftrag des Verbands der deutschen Games-Branche game. Demnach stieg die Bekanntheit von Indie-Spielen innerhalb des letzten Jahres um drei Prozentpunkte auf jetzt 41 %, jeder vierte Spieler in Deutschland hat zudem bereits einmal ein Indie-Spiel erworben.

Indie Games ist die Kurzform für sogenannte "Independent Video Games". Dies sind Spiele-Produktionen, die in der Regel ohne große finanzielle Unterstützung und Abhängigkeit von großen Publishern entstehen. Oft werden Indie Games sogar von einer einzelnen Person entwickelt, gelegentlich von einem kleinen Team. Prominente Beispiele sind etwa das Sandbox-Game "Minecraft", die Farming-Simulation "Stardew Valley" oder das jüngst gehypte "Among Us".

Hierbei handelt es sich allesamt um ausländische Produktionen. Dem Verband der deutschen Games-Branche zufolge gibt es aber auch hierzulande eine sehr lebendige Indie-Szene. Bekannte Kreationen von deutschen Indie-Entwicklern sind beispielsweise "Curious Expedition" von Maschinen-Mensch, "Crosscode" von Radical Fish Games, "Everspace" von Rockfish Games, "Lonely Mountain: Downhill" von Megagon Industries oder "X4: Foundations" von Egosoft.

Ein Grund für den Boom in den letzten Jahres sind vor allem der vergleichsweise günstige Online-Vertrieb sowie der oft kostenlose Zugang zu Spiele-Entwicklungs-Plattformen, wie Unity, der Unreal Engine oder der CryEngine. All diese Entwicklungen haben die Hürden und vor allem Kosten zur Entwicklung und Vermarktung eines Spiels drastisch reduziert, weshalb nicht zwangsläufig ein großer Konzern hinter der Produktion stehen muss. Das hat auch einen weiteren Vorteil. Während etablierte Spiele-Publisher in der Regel das Risiko eher scheuen und stattdessen auf bewährte Konzepte und Spiele-Reihen setzen, überraschen Indie Games immer wieder mit einer innovativen Spielidee, einem besonderen Grafikstil oder einer ungewöhnlichen Geschichte.