Google Stadia: FIFA 21, Far Cry 6 und viele weitere kompatible Titel angekündigt

Google hat für seinen hauseigenen Spiele-Streaming-Service Google Stadia gleich 100 neue Titel angekündigt, die im Laufe des Jahres verfügbar sein werden. Zu den bekanntesten Spielen zählen unter anderem die Fußball-Simulation FIFA 21 sowie der noch nicht erschienene, sechste Ableger der Far-Cry-Serie. Der Release der Spiele soll über das Jahr hinweg verteilt geschehen. Bisher angekündigt sind Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition und Shantae: Risky's Revenge - Director's Cut für den 23. Februar. Anfang März geht es dann weiter mit dem 2015 erschienenen It came from space and ate our brains.

FIFA 21 soll dann am 17. März ins Angebot aufgenommen werden. Google hatte bereits im April des vergangenen Jahres vom Release eines FIFA-Titels gesprochen. Der damals verfügbare Vorgänger hat es jedoch nie in den Streaming-Service geschafft. Für das lang erwartete Far Cry 6 gibt es bis dato noch kein verlässliches Release-Datum. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Ubisoft den Titel von Beginn an auf Stadia bringen wird. In der Vergangenheit zeigte Ubisoft schon bei Assassin's Creed: Valhalla, wie ein simultaner Launch auf dem PC, Konsolen und Stadia aussehen kann.

Erst Anfang des Monats verkündete Google die Schließung der hauseigenen Spiele-Schmiede Stadia Games & Entertainment. Die Alphabet-Tochter begründete den Schritt mit dem hohen Kosten- und Zeit-Aufwand, welcher mit der Entwicklung eines Spiels einhergeht. Stattdessen wolle man verstärkt auf Fremdentwicklungen setzen und damit die bestehenden Geschäftspartnerschaften vertiefen.