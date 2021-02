MetaHumans: Epic zeigt Unreal Engine-Tool für Erstellung realistischer Menschen

Epic Games hat den neuen "MetaHuman"-Creator vorgestellt. Das Tool auf Basis der Unreal Engine ermöglicht es Nutzern, extrem realistische Personen in kurzer Zeit zu erzeugen. Die Parameter werden einfach in einer Art Baukasten-System den Wünschen entsprechend zusammengebaut. Das ganze Prozedere erinnert recht stark an die Erstellung eines Charakters in der Lebenssimulation "Die Sims", bloß dass die Ergebnisse deutlich realistischer sind.

Epic zufolge soll der MetaHuman-Creator vor allem dafür genutzt werden, Personen für den Einsatz in Filmen, Videospielen und anderen Formaten zu erschaffen. Dabei wird vor allem das Zusammenspiel mit modernen Motion Capture-Techniken hervorgehoben. 3D-Künstlern soll so sehr viel Zeit erspart werden, da Epic zufolge, das Kreieren und Modellieren von realistischen Personen momentan zu den schwierigsten und zeitaufwändigsten Arbeiten, bei der Erstellung eines Spiels oder Films zählt.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Mithilfe des Unreal-Tools sollen virtuelle Menschen innerhalb von wenigen Minuten Einsatzbereit sein. Körper und Gesicht lassen sich, wie im Video zu sehen, ziemlich intuitiv durch Ziehen modellieren. Anschließend muss nur noch die Kleidung und ein passender Haarschnitt gewählt werden.

In welcher Form Dritte Zugriff auf den MetaHuman-Creator bekommen werden, ist bisher noch unklar. Epic Games verrät lediglich, dass die Software noch in diesem Jahr erscheinen soll. Interessenten können sich auf der offiziellen Website der Unreal Engine registrieren, um weiterhin mit allen Updates in Bezug auf das Projekt versorgt zu werden.