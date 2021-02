Mass Effect Legendary Edition: Neuer Trailer und Veröffentlichung am 14. Mai

Bereits Ende letzten Jahres kündigte Bioware an, in diesem Jahr eine Remastered-Edition seiner beliebten Spiele-Trilogie Mass Effect herausbringen zu wollen. Nun hat das Spiele Studio neben einem neuen Trailer auch endlich das Release-Datum veröffentlicht. Demnach erscheint Mass Effect: Legendary Edition am 14. Mai 2021 auf dem PC, der Xbox One sowie der PlayStation 4. Eine dedizierte Version für die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X/S oder die Playstation 5 wird es nicht geben. Der Titel kann aber problemlos mittels Abwärtskompatibilität auch auf den neueren Geräten gespielt werden.

Bioware versprach bei der Ankündigung des Titels bereits, keinerlei Gameplay-relevante Aspekte verändern zu wollen. Es sollen lediglich einige Interface-Elemente modernisiert werden. Auch die Story soll unangetastet bleiben. Demnach soll es sich bei der Legendary Edition lediglich um eine grafisch aufpolierte Version der Original-Trilogie handeln. Auf der offiziellen Website zu dem Spiel veröffentlicht das Studio bereits jetzt Bilder und Videos mit einem Vorher/Nachher-Vergleich. Darüber hinaus soll auch die Leistung und Performance verbessert worden sein. Bei entsprechender Hardware soll zudem ein Spielen in 4K-Auflösung sowie HDR-Darstellung drin sein. Bioware spendiert der in die Jahre gekommenen Spielereihe des weiteren neue Effekte, Shader und überarbeitet die Beleuchtung.

Mehr Information rund um die Neuauflage der Mass-Effect-Trilogie gibt es auf der offiziellen Website zu dem Spiel. Der Titel kann bei EA zudem bereits vorbestellt werden, wobei das Spiel sowohl auf dem PC bei Steam oder Origin als auch auf der Xbox 59,99 Euro kostet. Für die Playstation-Version werden hingegen 69,99 Euro fällig.