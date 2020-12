BioWare arbeitet an einem nächsten Mass Effect

Die Mass Effect-Reihe von BioWare gehört zu den beliebtesten Action-Rollenspielen mit Science-Fiction-Szenario. Das gilt vor allem für die sogenannte Reaper-Trilogie mit Commander Shepard. Über YouTube verrät BioWare jetzt, dass es einen weiteren Serienteil geben wird.

Nach der ursprünglichen Reaper-Trilogie hatte BioWare mit Mass Effect: Andromeda einen Neuanfang gewagt. Die Handlung spielte nicht mehr in der Milchstraße, sondern in der Nachbargalaxie Andromeda und war zeitlich weit nach der Trilogie angesiedelt. Dieser Teil stieß auf ein geteiltes Echo - was vielleicht auch erklärt, warum es nach Mass Effect: Andromeda von 2017 drei Jahre lang ruhig um die Spielereihe blieb. Mit einem Teaser-Video verrät BioWare jetzt, dass das Mass Effect-Universum weiter wachsen wird.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Das Video enthält einige Andeutungen, die vermuten lassen, dass der neue Mass Effect-Teil in die Fußstapfen der ursprünglichen Trilogie treten dürfte. So ist am Ende vermutlich Liara T'Soni zu sehen, eine Gefährtin von Commander Shepard. Richtig konkrete Informationen zum neuen, noch unbenannten Mass Effect-Teil gibt es aber noch nicht. Auch ein Veröffentlichungsdatum ist noch nicht abzusehen.

Fans der Reaper-Trilogie können unabhängig von der Serienzukunft voraussichtlich Anfang 2021 erst einmal mit der Mass Effect: Legendary Edition rechnen. Das Remaster der ersten drei Teile soll dann für Xbox One, PlayStation 4 und PC und als Next-Gen-Upgrade für Xbox Series X, Series S und PlayStation 5 erscheinen.