Starke Optimierungen: Epic Games verkleinert Fortnite durch Patch um 60 GB

Epic Games hat auf dem offiziellen Twitter-Profil seines beliebten Battle-Royale-Spiels Fortnite gestern gleich mehrere Dinge bekannt gegeben. Neben der Ankündigung des neuen Halloween-Events "Midas Rache" gibt es auch aufregende Neuigkeiten bezogen auf das zugehörige Update.

Bisher verschlang das Spiel nämlich schlappe 90 GB an Speicherplatz. Auch die Updates waren immer recht groß und daher dauerte es, vor allem bei Spielern mit einer schlechten Leitung, immer eine Weile, bis diese installiert waren. Mit dem neuesten Patch sollen alle diese Probleme angegangen werden. Zwar hat auch das neueste Update eine stattliche Größe von 27 GB, jedoch lohnt sich die Installation alle mal. So soll sich nach dem Laden des Patches, der belegte Speicherplatz von Fortnite um ganze 60 GB, auf gerade einmal 30 GB reduzieren. Dadurch sollen nicht nur Ladezeiten verringert werden können, auch neue Updates sollen durch die Verbesserungen kleiner als bisher ausfallen.

Der steigende Speicherverbrauch ist nicht nur bei Fortnite ein Problem, so belegt das neue Call of Duty: Modern Warfare beispielsweise ganze 250 GB für sich. In der Regel sind schnelle PCIe SSDs mit hohen Speicherkapazitäten nach wie vor recht teuer, daher installieren viele Spieler solch große Titel auf einer Festplatte mit hoher Kapazität und halten die SSD lieber für das Betriebssystem frei. Dies wiederum verlängert jedoch die Ladezeiten erheblich. Die neuen Informationen zum Patch sind also gute Neuigkeiten für alle Fortnite-Fans.

Das Spiel und sein Entwickler Epic Games haben in letzter immer wieder Schlagzeilen gemacht im Zuge des Rechtsstreites mit Apple. Ursprünglich ging es um die Weigerung seitens Epic Apple 30 % jeder Transaktion in der Fortnite-App auf iOS abzugeben. Inzwischen dreht sich der Streit allerdings bereits um die Existenz Fortnites auf iOS-Geräten und auch der von Epic Games entwickelten Unreal Engine für iOS, welche viele andere Entwickler ebenfalls verwenden.