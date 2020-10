Designer baut den Steam-Hit nach: Among Us in der Unreal Engine

Gute Nachrichten für Fans des Online-Multiplayer-Deduktionsspieles Among Us, die nichts gegen einen dreidimensionalen Look hätten. Der Reddit-Nutzer iambackit baute Teile des Spiels in 3D mithilfe der Unreal Engine nach. Bisher beschränken sich die Arbeiten auf das Level "The Skeld", bald könnte aber noch mehr folgen. Im folgenden Video kann schon mal ein Einblick gewonnen werden, wie der Steam-Hit mit der charmanten 2D-Grafik in mehr Detail aussehen würde:

Der Erbauer gab an, fünf Tage und insgesamt etwa 20 bis 30 Stunden gearbeitet zu haben. In der Zeit hat er den gesamten Innenraum des Raumschiffs nachgebaut. Nicht nur bieten die Level hochauflösende Texturen, sondern auch Raytracing. Falls sich die Popularität des Videos weiter erhöht, könne er sich zudem vorstellen, auch andere Level nach zu bauen. Momentan lässt sich allerdings nur die Kulisse bewundern, da noch keinerlei Gameplay integriert ist. Dies soll nach Aussagen des Designers aber noch kommen. Ob das ambitionierte Projekt tatsächlich in die Tat umgesetzt wird, bleibt abzuwarten.

Wer Among Us schon jetzt in 3D spielen will und dem Shooter Overwatch nicht abgeneigt ist, für den würde eine von Fans für das Spiel entwickelte Mod in Frage kommen. In dieser schlüpft man zwar in die Rolle der üblichen Helden, jedoch entspricht das sonstige Gameplay dem Original. Zudem ist eine weitere 3D-Version des Spiels mithilfe der Unity Engine in Arbeit. Der Entwickler mit dem Namen Dani, veröffentlichte auch er ein Youtube Video, in dem man einen Einblick gewinnen kann.