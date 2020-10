Minecraft: Sommer 2021 soll das meist erwartete Update bringen

Gestern kündigte Mojang das nach eigenen Angaben "meist erwartete Minecraft-Update" aller Zeiten an. Die neue Version 1.17 soll im Sommer 2021 erscheinen und sich vor allem den Höhlen und Bergen im Spiel widmen.

Ursprünglich war eine Aufteilung des Updates geplant. Jedoch gab das Team bekannt, dass viele geplante Features Überarbeitungen in gleichen Teilen des Spiels erforderten. Daher entschloss man sich kurzerhand, die Versionen zu einem großen Update zu vereinen. Dadurch würde man auch die Möglichkeit haben, "es richtig" zu machen, so Mojang. Das neue Update umfasst zahlreiche Neuerungen, die größte Veränderung erfahren jedoch mit Abstand der Höhlen.

Eine Überarbeitung des Höhlen-Systems von Minecraft wünschen sich Fans bereits seit Jahren. Momentan wird vor allem kritisiert, dass die Höhlen zu eintönig und klein sind. Da will Mojang nun Abhilfe schaffen. So soll es Tropfstein- und Kristallhöhlen geben. Diese sollen riesige Hohlräume bilden können. Es war ebenfalls die Rede von unterirdischen Flüssen und Seen. Sogar Wasserfälle könne man sich vorstellen. Die Berge sollen vor allem eine realistischere Terrain-Generation bekommen.

Des Weiteren findet ein neues Erz Einzug in das Sandbox-Game. Spieler können ab Version 1.17 zusätzlich zu den gewohnten Rohstoffen wie Eisen, Kohle und Diamanten nun auch Kupfer abbauen. Dieses findet unter anderem Verwendung im Bau von Blitzableitern und Teleskopen. Darüber hinaus soll eine gänzlich neue Mechanik in das Spiel integriert werden, nämlich die Archäologie. Dabei können Spieler Artefakte zusammentragen und zu neuen Gegenständen zusammensetzen. Auch für Fans von Redstone-Schaltungen gibt es gute Nachrichten. Künftig soll eine "drahtlose" Übertragung der Signale möglich sein. Eine weitere Änderung umfasst die Mobs. Mojang will hier vier neue Kreaturen einführen. In Zukunft wird der Spieler in den Bergen Ziegen begegnen und sich im Untergrund dem feindlichen und sehr starken Mob "Warden" stellen. Interessant ist die Tatsache, dass dieser Mob nur auf Geräusche reagiert. Der Axoloth soll in Höhlen im Wasser zu finden sein und dem Spieler hilfreich zur Seite stehen können. Der vierte Mob ist eine überarbeitete, leuchtende Version des normalen Tintenfischs, er hat keine bisher genannte weitere Funktion.